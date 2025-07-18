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Мединский отметил, что Путин разбирается в истории лучше многих специалистов
18 июля 2025 / 10:15
Мединский отметил, что Путин разбирается в истории лучше многих специалистов
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. На это обратил внимание помощник главы государства Владимир Мединский в интервью kp.ru.

"Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В отдельных аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало", - отметил он.

Мединский считает, что именно поэтому выступления Путина на исторические темы вызывают интерес. 

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