Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
Политолог Солонников: никакой магии в числе 50 нет
17 июля 2025 / 17:50
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
Политика
Евросоюз приступил к работе над 19-м пакетом санкций против России
18 июля 2025 / 10:31
© Christophe Licoppe/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Европейский союз после принятия 18-го пакета санкций против России приступил к работе над следующим пакетом рестрикций. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Согласно пресс-релизу эстонского внешнеполитического ведомства, Цахкна, подтвердив начало работы над 19-м пакетом санкций против РФ, отметил, что в сообществе "не ограничатся полумерами".
Актуально