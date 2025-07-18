Евросоюз приступил к работе над 19-м пакетом санкций против России

Европейский союз после принятия 18-го пакета санкций против России приступил к работе над следующим пакетом рестрикций. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Согласно пресс-релизу эстонского внешнеполитического ведомства, Цахкна, подтвердив начало работы над 19-м пакетом санкций против РФ, отметил, что в сообществе "не ограничатся полумерами".