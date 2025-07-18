Российские ВС за неделю освободили 10 населенных пунктов

Российские ВС за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции (СВО) освободили 10 населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, группировка "Север" освободила Дегтярное в Харьковской области, "Юг" - Петровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), "Центр" - Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, "Восток" - населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области, указали в российском оборонном ведомстве.