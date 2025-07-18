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Безопасность
Российские ВС за неделю освободили 10 населенных пунктов
18 июля 2025 / 12:27
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские ВС за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции (СВО) освободили 10 населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, группировка "Север" освободила Дегтярное в Харьковской области, "Юг" - Петровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), "Центр" - Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, "Восток" - населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области, указали в российском оборонном ведомстве.
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