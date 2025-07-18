Президент США Дональд Трамп поступает неразумно, воспринимая Россию как страну, на которую можно оказать влияние угрозами. Соответствующая точка зрения изложена в материале испанской газеты Público.

Как отмечается, история показывает, что такой подход Запада к России неизменно оказывался провальным. По мнению издания, российская военная экономика может преодолеть все трудности, а контрмеры могут нанести болезненный удар по Украине и Европе.

В понедельник Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50-дневного срока Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также сообщил, что Вашингтон решил продолжать передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет финансировать такие поставки. Координировать этот процесс будет НАТО.