ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78%, по мнению 79% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 11 по 13 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 51% респондентов (минус 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан (минус 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.