В Южной Корее в результате ливней погибли четыре человека

Власти Республики Корея мобилизуют все имеющиеся ресурсы для нейтрализации ущерба от ливней, обрушившихся на страну в последние несколько дней. С таким заявлением выступил глава государства Ли Чжэ Мён в ходе посещения Центрального штаба по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По его словам, "правительственные ведомства и агентства должны мобилизовать все наличествующие ресурсы для минимизации ущерба от наводнений". Вместе с тем президент поручил активизировать действия, нацеленные на предотвращение урона от стихии.

На утро четверга в Республике Корея в результате ливней погибли четыре человека, свыше 5 тыс. эвакуированы. В стране объявлен наивысший уровень опасности, связанной с природными катаклизмами.

В Корее на период с конца июня по конец июля, как правило, приходится сезон обильных дождей, который сопровождается высокой температурой и влажностью.