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Политика
ЛДПР предлагает разрешить обвиняемым встречи с детьми вне СИЗО
18 июля 2025 / 13:32
ЛДПР предлагает разрешить обвиняемым встречи с детьми вне СИЗО
© Сергей Булкин/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, который предусматривает разрешение подозреваемым и обвиняемым свиданий с детьми вне СИЗО. Об этом со ссылкой на документ, который будет внесен в Госдуму 18 июля, сообщает ТАСС.

"Инициативой предлагается для подозреваемой или обвиняемой женщины, имеющей вне места содержания под стражей ребенка в возрасте до четырех лет, а также подозреваемого или обвиняемого мужчины, имеющего вне места содержания под стражей ребенка в возрасте до четырех лет и являющегося единственным родителем, каждые два месяца, но не ранее чем через месяц со дня заключения под стражу, установить возможность предоставления одного выезда за пределы места содержания под стражей в границах субъекта РФ для свидания с ребенком на срок до трех суток", - следует из пояснительной записки.

Слуцкий отметил, что такие встречи должны происходить с разрешения того органа, в производстве которого находится уголовное дело родителя, и не распространяться на совершивших особо тяжкие преступления.

"ЛДПР неизменно выступала за установление в России более гибкой и гуманной системы наказаний, особенно для осужденных за незначительные преступления, у которых есть малолетние дети. Любая новая норма, позволяющая сохранять находящимся в тюрьмах или колониях связь с детьми, безусловно, позитивна. Контакты со своими детьми могут послужить решающей мотивацией для исправления оступившегося человека", - сказал политик в беседе с ТАСС. 

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