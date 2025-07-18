В Индии провели успешные испытания двух баллистических ракет

Индия успешно провела испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности - Prithvi-II и Agni-I. Об этом информировало в своем пресс-релизе Минобороны республики.

Испытания состоялись на полигоне в Чандипуре (восточный штат Одиша). Запуск ракет выполнялся под контролем Командования стратегических сил. "Все технические и эксплуатационные параметры были подтверждены", - указали в индийском военном ведомстве.

Prithvi-II и Agni-I являются составляющими стратегического арсенала Индии и предназначены для нанесения высокоточных ударов. Prithvi-II способна нести боезаряд массой от 0,5 до 1 тонны, дальность ее полета - от 250 до 350 км. Она оснащена технологиями уклонения от ракет и имеет новейшую систему наведения на цель. Ее двигатель был создан на базе двигателя советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75).

Баллистические ракеты серии Agni спроектированы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов Минобороны Индии. На вооружении страны стоят четыре типа таких ракет. Agni-I способна развивать дальность полета до 700 км.