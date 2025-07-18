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Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный трек с РФ
18 июля 2025 / 13:59
Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный трек с РФ
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС

Владимир Зеленский дал поручение новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову интенсифицировать переговорный процесс с Россией на площадке в Стамбуле.

"Обсудили с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. Необходимо активизировать переговорный трек. В настоящее время продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", - указал глава киевского режима в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Киева о готовности к новому раунду.

Москва и Киев по итогам двух раундов переговоров, которые состоялись в Стамбуле 26 мая и 2 июня, согласовали обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также договорились о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны минимум 1 000 человек. РФ в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала украинской стороне сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов. 

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