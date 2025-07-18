ХАМАС: голод в секторе Газа достиг масштабов катастрофы

Голод в секторе Газа достиг катастрофических масштабов в условиях продолжающейся блокады анклава Израилем. Соответствующее заявление палестинского радикального движения ХАМАС опубликовано в его Telegram-канале.

"Голод в Газе достиг катастрофического уровня из-за удушающей блокады со стороны сионистской армии. Использование фашистским оккупационным правительством голода в качестве оружия и лишение жителей Газы предметов первой необходимости в качестве инструмента геноцида, продолжающегося уже более 21 месяца, является одним из тягчайших преступлений современной истории против невинных детей и мирных жителей", - следует из заявления.

Движение призвало международное сообщество незамедлительно принять меры для прекращения израильской блокады. "Мы требуем от арабо-исламских стран и ООН немедленных действий по снятию блокады, обеспечению беспрепятственного ввоза продовольственной и гуманитарной помощи, прекращению массовых убийств, геноцида и голода", - указали в ХАМАС.

С начала марта текущего года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь. По решению еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.

18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по итогам операции армия намерена взять под контроль всю территорию сектора Газа.