Словакия тормозила принятие новых санкций Европейского союза против России, но согласилась на него после "уступок", пишет агентство DPA.

Как отмечается, вето Словакии блокировало принятие пакета санкций, но затем Братиславу заверили, что она может не опасаться тяжелых экономических последствий, если план полного запрета на импорт российского газа также будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

По данным DPA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план, поскольку решения по нему, в отличие от санкций, принимаются большинством.