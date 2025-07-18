Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 июля 2025 / 19:34
КОТИРОВКИ
USD
18/07
78.1856
EUR
18/07
90.9716
Новости часа
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Москва
18 июля 2025 / 19:34
Котировки
USD
18/07
78.1856
0.0000
EUR
18/07
90.9716
0.0000
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
18 июля 2025 / 18:18
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
18 июля 2025 / 18:15
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Стартовая цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей
18 июля 2025 / 14:44
Стартовая цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей
© Виктория Иванова/ ТАСС

Стартовая цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, модель поступит в продажу в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал SW Cross, следует из сообщения "Автоваза".

Продажи автомобилей будут запущены 20 июля - в день 59-летия "Автоваза" - в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге. В другие регионы новинка поступит в течение нескольких недель.

Отмечается, что "с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для некоторых категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО".

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией.

"Автоваз" запустил серийное производство автомобиля Lada Iskra в апреле текущего года.

Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
17:43
Кремль позитивно оценивает слова Зеленского об активизации диалога с Москвой
17:33
Axios: Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы на Алькатрасе
17:16
Медведев анонсировал усиление ударов по бандеровскому режиму
16:57
profit.ro: Румыния лидирует по числу мигрировавших в другие страны Евросоюза
16:38
Мерц подверг критике действия Израиля в Газе, назвав ситуацию недопустимой
16:17
Кремль ответил на заявление генерала НАТО о возможном захвате Калининграда
16:03
В аэропорту Геленджика совершил посадку первый за три года рейс
15:48
Trend: Баку воздержится от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве
15:30
Захарова назвала вбросом информацию о закрытии курорта Вонсан в КНДР
15:18
Израиль передаст друзам в Сирии гуманитарную помощь на $595 тыс.
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения