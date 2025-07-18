Стартовая цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, модель поступит в продажу в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал SW Cross, следует из сообщения "Автоваза".

Продажи автомобилей будут запущены 20 июля - в день 59-летия "Автоваза" - в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге. В другие регионы новинка поступит в течение нескольких недель.

Отмечается, что "с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для некоторых категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО".

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией.

"Автоваз" запустил серийное производство автомобиля Lada Iskra в апреле текущего года.