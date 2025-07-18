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Политика
Песков: Москва считает незаконными односторонние санкции ЕС
18 июля 2025 / 14:58
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия считает незаконными примененные Евросоюзом односторонние санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.
"Пока мы видим достаточно последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них", - сказал представитель Кремля, комментируя новый пакет санкций сообщества.
Очередной - 18-й - пакет санкций ЕС расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает "потолок" цен на закупку российской нефти в ЕС, устанавливает ограничения в отношении возможностей возобновления работы газопроводов "Северный поток", против нефтетанкеров и банков, вводит новые экспортные рестрикции.
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