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Израиль передаст друзам в Сирии гуманитарную помощь на $595 тыс.
18 июля 2025 / 15:18
Израиль передаст друзам в Сирии гуманитарную помощь на $595 тыс.
© Андрей Грязнов/ ТАСС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поручил направить пакет гуманитарной помощи сирийским друзам в городе Эс-Сувейда на юге республики в условиях обострения там обстановки. Об этом информировала пресс-служба израильского МИД.

Сообщается, что такое решение принято "ввиду недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьезной гуманитарной ситуации в указанном районе, а также в соответствии с потребностями на местах".

Общая стоимость пакета помощи составит порядка $594,8 тыс., уточнили в министерстве. В него, в частности, войдут продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарства. Финансирование обеспечено из бюджета МИД еврейского государства.

"Эта помощь дополняет предыдущий пакет помощи, который МИД Израиля передал друзам в Сирии в марте 2024 года", - добавили в ведомстве.

Обострение ситуации на юге Сирии началось 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, объясняя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, ее представители проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов. 

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