Захарова назвала вбросом информацию о закрытии курорта Вонсан в КНДР

Американские СМИ сделали вброс о том, что КНДР якобы закрыла курорт Вонсан для посещения россиян после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это дезинформация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад агентство Bloomberg сообщило о том, что прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма в КНДР якобы временно не доступна для почещений из-за визита главы российской дипломатии.

"Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили ложную информацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР оказалась провальной", - указала Захарова.