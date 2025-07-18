Trend: Баку воздержится от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Азербайджан воздержится от участия в заседании Экономического совета СНГ, которое проходит 18 июля в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник передает агентство Trend.

"Традиционно на мероприятиях СНГ республику представляет вице-премьер Ягуб Эюбов. Однако в заседании Экономического совета СНГ он участия не примет. В числе причин - события в Екатеринбурге и катастрофа самолета AZAL, произошедшая в конце прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Баку не удовлетворены реакцией Москвы на указанные события.