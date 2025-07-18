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В аэропорту Геленджика совершил посадку первый за три года рейс
18 июля 2025 / 16:03
В аэропорту Геленджика совершил посадку первый за три года рейс
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В аэропорту Геленджика совершил посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов, сообщает ТАСС.

Прибывшее из Москвы воздушное судно прошло через водную арку на стоянке № 5 аэропорта Геленджик. К самолету подан трап. Борт на стоянке встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов. Airbus A321 вылетел из аэропорта Шереметьево в 11:34 мск.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность.

В декабре 2021 года было завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. На сегодняшний день площадь терминала составляет около 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и свыше 1 млн пассажиров в год.

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