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Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
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Политика
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
18 июля 2025 / 18:15

 

Производя перестановки в правительстве и в дипломатическом корпусе, Зеленский преследует несколько целей. Он понизил роль и статус Шмыгаря, который считался одним из претендентов на пост президента Украины. Теперь он становится фигурой второго плана, и опасность, что Шмыгарь подсидит Зеленского, устраняется.

Смена посла Украины в Вашингтоне связана с тем, что прежний посол слишком поддерживала Демпартию. Это, естественно, не могло нравится Трампу. Замена Умерова – одновременный ход, продиктованный тем, что Зеленскому не нравилось, что Умеров ведет какие-то личные дополнительные переговоры с представителями России.

Ну а новый премьер-министр – заведомо слабая фигура, которая точно не будет претендовать на самостоятельную игру.

Многоходовую комбинацию Зеленского, решающую сразу целый ряд вопросов, можно назвать вполне грамотной. 

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5966ef92774e530282aba6af6406c83d/

 

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