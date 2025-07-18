Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов

Производя перестановки в правительстве и в дипломатическом корпусе, Зеленский преследует несколько целей. Он понизил роль и статус Шмыгаря, который считался одним из претендентов на пост президента Украины. Теперь он становится фигурой второго плана, и опасность, что Шмыгарь подсидит Зеленского, устраняется.
Смена посла Украины в Вашингтоне связана с тем, что прежний посол слишком поддерживала Демпартию. Это, естественно, не могло нравится Трампу. Замена Умерова – одновременный ход, продиктованный тем, что Зеленскому не нравилось, что Умеров ведет какие-то личные дополнительные переговоры с представителями России.
Ну а новый премьер-министр – заведомо слабая фигура, которая точно не будет претендовать на самостоятельную игру.
Многоходовую комбинацию Зеленского, решающую сразу целый ряд вопросов, можно назвать вполне грамотной.
Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:
https://rutube.ru/video/5966ef92774e530282aba6af6406c83d/