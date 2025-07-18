Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов

Производя перестановки в правительстве и в дипломатическом корпусе, Зеленский преследует несколько целей. Он понизил роль и статус Шмыгаря, который считался одним из претендентов на пост президента Украины. Теперь он становится фигурой второго плана, и опасность, что Шмыгарь подсидит Зеленского, устраняется.

Смена посла Украины в Вашингтоне связана с тем, что прежний посол слишком поддерживала Демпартию. Это, естественно, не могло нравится Трампу. Замена Умерова – одновременный ход, продиктованный тем, что Зеленскому не нравилось, что Умеров ведет какие-то личные дополнительные переговоры с представителями России.

Ну а новый премьер-министр – заведомо слабая фигура, которая точно не будет претендовать на самостоятельную игру.

Многоходовую комбинацию Зеленского, решающую сразу целый ряд вопросов, можно назвать вполне грамотной.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5966ef92774e530282aba6af6406c83d/