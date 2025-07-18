Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра

В цифрах, таких, например, как 50 дней до введения санкций, которые называет Дональд Трамп не стоит искать какой-то специальный смысл. Сказал же он о 17-ти «Пэтриотах» для Украины, а что имел в виду – все сейчас старательно обсуждают.

В американской политической традиции есть любовь ко всяким круглым числам. 100 дней со дня вступления в должность очередного президента становятся принципиальной датой. Трамп мог сказать и два месяца, но 50 – звонкая цифра, она легко запоминается. При этом, никаких смысловых вещей в ней нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/44259e65dabf2a094fc2f90d30edffc7/