Кремль ответил на заявление генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда - это очередной выпад в череде враждебных. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств стран Европы", - ответил он на вопрос о том, как высказывания генерала НАТО восприняли в Кремле. Песков подчеркнул, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с США.

По его словам, враждебность НАТО в отношении России вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны. "НАТО - это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении России. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности", - указал представитель Кремля.