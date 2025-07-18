Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 июля 2025 / 19:35
КОТИРОВКИ
USD
18/07
78.1856
EUR
18/07
90.9716
Новости часа
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Москва
18 июля 2025 / 19:35
Котировки
USD
18/07
78.1856
0.0000
EUR
18/07
90.9716
0.0000
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
18 июля 2025 / 18:18
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
18 июля 2025 / 18:15
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
17 июля 2025 / 17:56
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Война в Сирии / Сирийский кризис
Безопасность
На юге Сирии восстановлен мир
Между сирийскими друзами и правительством достигнуто соглашение о перемирии
18 июля 2025 / 18:31
На юге Сирии восстановлен мир

Юрий Веселов, военный обозреватель

Соглашение о прекращении огня было достигнуто во второй половине дня 16 июля 2025 года. Арабское информационное издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщает, что договоренности предусматривают немедленное прекращение всех военных действий, любые формы взаимных нападений и ввод правительственных «сил правопорядка» (новой армии государства) из города Сувейда и его окрестностей.

В соответствии с соглашением, будет создан мониторинговый комитет в составе представителей друзских шейхов и государственных чиновников для контроля за состоянием прекращения огня, соблюдения законности и правопорядка. Достигнуты договоренности о развертывании на территории провинции сети контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, на которых службу будут нести полицейские-выходцы исключительно из Ас-Сувейды.

Друзские отряды самообороны обязаны в кратчайшие сроки сдать представителям министерства внутренних дел (полиции) все образцы тяжелого вооружения – минометы, орудия полевой и зенитной артиллерии, безоткатные орудия, минометы.

Государственные «силы правопорядка» должны взять под свой контроль шоссе между городами Ас-Сувейда и Дамаск и обеспечить круглосуточную безопасность транспортного сообщения.

 Документ декларирует полную интеграцию территории провинции, всех ее административных органов, в том числе органов самоуправления, в состав сирийского государства. Духовным лидерам и общественным деятелям друзской общины поручено уже в ближайшие дни сформировать независимый совместную с представителями Дамаска специальную комиссию по расследованию причин и последствий конфликта, совершенных преступлений, нарушений и злоупотреблений и для выяснения виновных.

Комиссия будет обязана определить ущерб каждой семьи и размер материальной компенсации, которую выплатить пострадавшим, восстановить их права на владения в строгом соответствии с законами Сирии.  

Кроме этого, комиссия должна заняться деятельностью по освобождению задержанных, выяснению судьбы пропавших без вести, а также обеспечением чисто хозяйственных вопросов – прокладкой дорог, водо- и электроснабжением, здравоохранением.

В заключительной части соглашения говорится, что оно является важным шагом на пути к восстановлению доверия между друзами Сувейды и сирийским государством, обеспечению его стабильности и безопасности. Цель документа состоит в том, «чтобы Сирия оставалась единой, сильной и безопасной для всего своего народа, включая наших людей в Сувейде, которые останутся неотъемлемой частью этой дорогой Родины».

Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Политолог Светов: 50 дней Трампа – всего лишь звонкая цифра
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Перестановками в правительстве Зеленский решил ряд важных для него вопросов
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
Трампа постепенно поглощает вашингтонское болото. Мнение
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
17:43
Кремль позитивно оценивает слова Зеленского об активизации диалога с Москвой
17:33
Axios: Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы на Алькатрасе
17:16
Медведев анонсировал усиление ударов по бандеровскому режиму
16:57
profit.ro: Румыния лидирует по числу мигрировавших в другие страны Евросоюза
16:38
Мерц подверг критике действия Израиля в Газе, назвав ситуацию недопустимой
16:17
Кремль ответил на заявление генерала НАТО о возможном захвате Калининграда
16:03
В аэропорту Геленджика совершил посадку первый за три года рейс
15:48
Trend: Баку воздержится от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве
15:30
Захарова назвала вбросом информацию о закрытии курорта Вонсан в КНДР
15:18
Израиль передаст друзам в Сирии гуманитарную помощь на $595 тыс.
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения