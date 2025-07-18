На юге Сирии восстановлен мир

Между сирийскими друзами и правительством достигнуто соглашение о перемирии

Юрий Веселов, военный обозреватель

Соглашение о прекращении огня было достигнуто во второй половине дня 16 июля 2025 года. Арабское информационное издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщает, что договоренности предусматривают немедленное прекращение всех военных действий, любые формы взаимных нападений и ввод правительственных «сил правопорядка» (новой армии государства) из города Сувейда и его окрестностей.

В соответствии с соглашением, будет создан мониторинговый комитет в составе представителей друзских шейхов и государственных чиновников для контроля за состоянием прекращения огня, соблюдения законности и правопорядка. Достигнуты договоренности о развертывании на территории провинции сети контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, на которых службу будут нести полицейские-выходцы исключительно из Ас-Сувейды.

Друзские отряды самообороны обязаны в кратчайшие сроки сдать представителям министерства внутренних дел (полиции) все образцы тяжелого вооружения – минометы, орудия полевой и зенитной артиллерии, безоткатные орудия, минометы.

Государственные «силы правопорядка» должны взять под свой контроль шоссе между городами Ас-Сувейда и Дамаск и обеспечить круглосуточную безопасность транспортного сообщения.

Документ декларирует полную интеграцию территории провинции, всех ее административных органов, в том числе органов самоуправления, в состав сирийского государства. Духовным лидерам и общественным деятелям друзской общины поручено уже в ближайшие дни сформировать независимый совместную с представителями Дамаска специальную комиссию по расследованию причин и последствий конфликта, совершенных преступлений, нарушений и злоупотреблений и для выяснения виновных.

Комиссия будет обязана определить ущерб каждой семьи и размер материальной компенсации, которую выплатить пострадавшим, восстановить их права на владения в строгом соответствии с законами Сирии.

Кроме этого, комиссия должна заняться деятельностью по освобождению задержанных, выяснению судьбы пропавших без вести, а также обеспечением чисто хозяйственных вопросов – прокладкой дорог, водо- и электроснабжением, здравоохранением.

В заключительной части соглашения говорится, что оно является важным шагом на пути к восстановлению доверия между друзами Сувейды и сирийским государством, обеспечению его стабильности и безопасности. Цель документа состоит в том, «чтобы Сирия оставалась единой, сильной и безопасной для всего своего народа, включая наших людей в Сувейде, которые останутся неотъемлемой частью этой дорогой Родины».