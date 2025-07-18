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Политика
Мерц подверг критике действия Израиля в Газе, назвав ситуацию недопустимой
18 июля 2025 / 16:38
Мерц подверг критике действия Израиля в Газе, назвав ситуацию недопустимой
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и назвал неприемлемой ситуацию в анклаве.

"Вот почему четыре недели назад я публично заявил что то, что происходит в секторе Газа, больше для нас неприемлемо и что мы требуем, прежде всего, прекращения огня там, а также оказания всеобъемлющей гуманитарной помощи жителям региона. Я нахожусь в регулярном личном контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - отметил он в ходе большой пресс-конференции в Берлине.

Вместе с тем, по словам политика, Германия оказывает гуманитарную помощь в секторе Газа и готова сделать больше. "Но это подразумевает, что израильское правительство также сделает это возможным и будет говорить об этом", - указал он. "Мы хотим попытаться помочь, мы тесно координируем свои действия в рамках Евросоюза и среди стран "евротройки". Мы хотим помочь стране, но мы также четко говорим, что события в Газе неприемлемы, и то, что там сегодня происходит, больше недопустимо", - подчеркнул глава германского кабмина.

18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как заявил Нетаньяху, по итогам операции армия намерена взять под контроль всю территорию сектора Газа. 

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