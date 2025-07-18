Украина: теперь уже «венгров на ножи»!

Марина Харькова, журналист, Донецк

Судя по накалу гнева и накопившихся серьезных претензий к украинскому режиму, Венгрия находится буквально в нескольких шагах от того, чтобы начать собственную спецоперацию. Вчера ночью в Закарпатье украинские радикалы подожгли католическую церковь и оставили на ее стене призыв «Венгров на ножи!». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, в Закарпатской области, месте компактного проживания венгров, притеснения венгерского населения происходят регулярно. «Они подожгли церковь в Закарпатье, а сбоку написали: "Венгров на ножи". Принудительный набор в армию, убийства, поджоги церквей, подстрекательства, запугивания. Все это происходит в Закарпатье с нашими людьми, венграми. Мы вас не бросим, вы можете на нас положиться!» — многозначительно заявил Орбан.

Публикация венгерского премьер-министра сопровождалась фотографией горящей церкви, на стену которой и была нанесена угрожающая надпись. В свою очередь президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что экстремисты на Украине сожгли греко-католическую церковь в селе Паладь-Комаровцы (Ужгородский район Закарпатской области), где проживают венгры.

«Уверен, что подлое нападение на греко-католическую церковь в Паладь-Комаровцах и провокации против венгров глубоко возмущают всех людей независимо от национальности. Подобные действия неприемлемы не только в Европе, но и в любой точке мира», — сказал глава государства и призвал венгров Закарпатья хранить веру и не забывать, что «Венгрия всегда рядом с вами!».

За короткое время это уже второй дикий инцидент против венгров. Недавно украинские военкомы при насильственной мобилизации насмерть забили металлическими прутьями этнического венгра. По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. Шебештьен скончался от полученных травм в больнице, а об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщила его семья.

В самой Венгрии вспыхнула волна возмущения, и с новой силой разгорелся дипломатический скандал – украинский посол был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Украинские власти, по своему обыкновению, начали лгать и снимать с себя вину. Командование Сухопутных войск Украины спешно заявило, что Шебештьен якобы умер «в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия». Однако родственники погибшего опровергают это заявление, рассказав, что над Йожефом издевались и забили его до смерти. Украинские дипломаты тоже решили вывернуться из грязного скандала самым циничным образом. «Мы категорически отвергаем любые обвинения в принудительном призыве, жестоком обращении или нарушении прав человека», - оправдались в украинском МИД и назвали заявление Будапешта о гибели венгра манипулятивным. «Если Венгрия действительно обеспокоена судьбой этнических венгров на Украине, то должна сосредоточить усилия на воздействии на Россию», - заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. П о его логике, украинцы убили венгра, но виновата в этом Россия, а Венгрия обязана покорно терпеть любой беспредел против своих собственных граждан.

Однако венгерские власти решили не спускать эту трагедию «на тормозах». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Евросоюза ввести санкции против трёх украинских генералов, которые несут ответственность за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу.

«Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине», — сказал глава МИД.

Сийярто также отметил, что вызывают шок и возмущение не только попадающие в соцсети кадры жестокого обращения с призывниками на Украине, но и нежелание европейских лидеров реагировать на создавшуюся ситуацию. Правительство Венгрии заявило, что подобные действия украинских силовиков являются очевидным нарушением прав человека. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал особый акцент на том, что «Украина, страна, где людей забивают до смерти в ходе принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза».

Кроме этого, Венгрия сама ввела санкции против трех украинских генералов, виновников гибели этнического венгра на Закарпатье после задержания ТЦК. «Мы внесли в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Минобороны Украины и приняли меры по запрету на въезд этих лиц в Венгрию», — заявил глава МИД Сийярто.

Венгрия упорно и последовательно выступает против сближения Украины и ЕС из-за дискриминации венгерского населения в Закарпатье. Ситуацию усугубило перекрытие Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января 2025 года, из-за чего у Венгрии возникли сложности с доступом к энергоресурсам. Это именно Венгрия наложила вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

А венгерский депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы и лидер партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи потребовал предоставить Закарпатью автономию, напомнив, что в 1991-м году подавляющее большинство жителей этого региона поддержали такое решение на референдуме, который украинские власти объявили незаконным. Также политик потребовал признания прав венгров, проживающих в Закарпатской области, и рассказал, что его партия и он сам постоянно получают террористические угрозы со стороны украинских радикалов и боевиков. По словам Тороцкаи, Будапешт должен претендовать на Закарпатскую область в случае потери Украиной своей государственности.

Венгерско-украинский конфликт начался с того, что Украина при Зеленском ввела ограничения на обучение на языках меньшинств и фактически запретила школы с преподаванием на венгерском. Будапешт осудил произвол, ПАСЕ призвала Киев пересмотреть свою политику, но украинские власти проигнорировали протесты, продолжая подавлять нацменьшинства. Все это вызывает огромное недовольство венгров, обвиняющих Зеленского и его режим в дискриминации закарпатских венгров и попытках размыть их идентичность. Украинская власть не только грубо нарушает права закарпатских венгров, но и жестко подавляет протестные настроения в этом регионе: спецслужбы устраивают обыски в офисах венгерских культурных организаций, преследуют активистов.

Противостояние обострилось еще весной, когда грянул «шпионский скандал» между Украиной и Венгрией. Сначала венгерские спецслужбы заявили, что они задержали в центре Будапешта украинца, бывшего дипломата, который долгое время жил в Венгрии без дипломатического статуса. Венгерская контрразведка назвала его нелегальным агентом и выслала из страны. Также за шпионаж выслали еще двух сотрудников украинского посольства. Киев тоже выслал двух диппредставителей Будапешта. Затем Киев заявил о пресечении деятельности разведывательной сети Венгрии в Закарпатской области. По данным СБУ, группа якобы собирала данные, которые могли быть использованы для подготовки возможного военного вторжения в регион. Подобное заявление СБУ стало первым открытым обвинением в адрес Венгрии как члена ЕС и НАТО в шпионской деятельности на украинской территории.

По информации украинских спецслужб, арестованные двое агентов венгерской военной разведки выявляли уязвимости системы наземной и противовоздушной обороны Закарпатья, собирали сведения о настроениях местного населения, значительную часть которого составляют этнические венгры, «изучали общественно-политические взгляды местных жителей, в частности сценарии их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска», — говорилось в сообщении СБУ. Отмечается, что куратором шпионов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. Один из венгерских агентов выяснял, какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья на ввод туда венгерского контингента, какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на «черном» рынке Закарпатья, какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе, какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин, как укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т. д. СБУ утверждало, что венгерский агент, 40-летний житель Берегово, вербовал новых шпионов. Еще одна задержанная — бывшая военнослужащая Украины, которая передавала данные венгерской спецслужбе о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, состоянии и расположении аэродромов в регионе и о той воинской части, где она проходила службу. Обоим агентам были предъявлены обвинения в госизмене.

Венгерские власти резко отвергли обвинения в шпионаже, назвав заявление СБУ пропагандистским, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отменил визит в Киев, где на встрече должны были рассматриваться проблемы венгров в Закарпатье.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто считает, что Киев мстит Будапешту за его несогласие видеть Украину в Евросоюзе. «Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию. Мы не направляем на Украину оружие и деньги и не хотим прекращать наше сотрудничество в области энергетики с Россией. Мы также не поддерживаем вступление Украины в Евросоюз», — сказал глава МИД Венгрии и подчеркнул, что действия украинской власти направлены против всех этнических венгров.

А венгерский лидер Виктор Орбан подчеркнул, что «венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с угрозами. Мне пришлось пойти на открытый конфликт с Зеленским. Но мы должны чётко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу». На днях Орбан с иронией объяснил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, так как у государства неизвестны актуальные границы и население. «На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится, ее население стремительно покидает страну, границы не определены и могут меняться в зависимости от исхода конфликта с Россией», - заключил венгерский политик.

Также он уверен, что для политиков в ЕС наступит «печальный и горький момент», когда им придется признать поражение Европы и Украины в нынешнем противостоянии с Россией. И единственными, кого поражение не настигнет, Орбан назвал Венгрию и Словакию.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине отказалось поставлять туда вооружения и выступает категорически против предоставления ей любой военной помощи. А на недавнем референдуме о членстве Украины в ЕС подавляющее число венгров - 95% - выступили против этого.