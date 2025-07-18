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profit.ro: Румыния лидирует по числу мигрировавших в другие страны Евросоюза
18 июля 2025 / 16:57
profit.ro: Румыния лидирует по числу мигрировавших в другие страны Евросоюза
© Liviu Gherman/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Свыше 3 млн граждан Румынии проживают в других странах Европейского союза, государство лидирует по этому показателю в объединении. Об этом информировал румынский портал profit.ro.

Как отмечается, на сегодняшний день в странах ЕС проживает порядка 3,1 млн граждан Румынии, это 16,28% от общего населения страны. Второе место занимает Хорватия, в странах сообщества проживают свыше 570 тыс. человек или 14,9% от общего числа граждан. Третей идет Болгария - 753 тыс. человек (11,68%).

По данным портала, наименьшее количество мигрантов внутри ЕС зафиксировано из Мальты (0,92%), Франции (0,91%) и Германии (0,9%).

На февраль текущего года всего за пределами Румынии проживало порядка 5,7 млн румын, в большинстве в Италии (свыше 1,1 млн), Испании (около 1 млн), Великобритании (чуть меньше 1 млн), Германии (порядка 800 тыс) и США (около 460 тыс.). 

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