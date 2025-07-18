Россия нацелена продолжать громить бандеровский режим. Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Разгром бандеровского режима будет продолжен. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - указал он.

По словам политика, Россия должна как можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы и ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки".

Он также подчеркнул, что экономика России выстоит 18-й пакет санкций, не пошатнув позиций государства. Кроме того, Медведев высказал мнение, что России нужно продвигать курс на дистанцирование от Европы.