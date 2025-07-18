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Безопасность
Медведев анонсировал усиление ударов по бандеровскому режиму
18 июля 2025 / 17:16
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС
Россия нацелена продолжать громить бандеровский режим. Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Разгром бандеровского режима будет продолжен. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - указал он.
По словам политика, Россия должна как можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы и ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки".
Он также подчеркнул, что экономика России выстоит 18-й пакет санкций, не пошатнув позиций государства. Кроме того, Медведев высказал мнение, что России нужно продвигать курс на дистанцирование от Европы.
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