Axios: Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы на Алькатрасе

Президент США Дональд Трамп может выделить $2 млрд на возобновление работы тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Ранее в ныне закрытой тюрьме Алькатрас отбывали наказание Аль Капоне и другие известные заключенные. Учреждение закрылось в 1963 году по экономическим соображениям: строения приходили в упадок из-за морской воды, продовольствие нужно было транспортировать на кораблях. Теперь американский лидер изучает вариант с повторным открытием тюрьмы максимального уровня безопасности на острове, для чего необходимо снести все старые структуры и начать строительство с нуля. Стоимость проекта может составить $2 млрд.

Вместе с тем прорабатывается менее дорогостоящий вариант за $1 млрд, при котором тюрьма не будет занимать всю площадь острова. Окончательное решение в этой связи пока не принято.

По мнению собеседников портала, Трампом движет "символизм, а не необходимость". "Алькатрас упоминается во многих фильмах. В общественном культурном сознании он считается суровым местом, и главе Белого дома это нравится", - указывается в материале.