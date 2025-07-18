Кремль позитивно оценивает слова Зеленского об активизации диалога с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным сигналом заявление Владимира Зеленского о необходимости интенсифицировать переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, демонстрирует ли это готовность Украины к новому раунду.

"Это позитивный сигнал. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал он в ходе брифинга.