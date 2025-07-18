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Политика
Кремль позитивно оценивает слова Зеленского об активизации диалога с Москвой
18 июля 2025 / 17:43
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным сигналом заявление Владимира Зеленского о необходимости интенсифицировать переговорный процесс между Москвой и Киевом.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, демонстрирует ли это готовность Украины к новому раунду.
"Это позитивный сигнал. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал он в ходе брифинга.
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