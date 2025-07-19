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Орбан: страны ЕС не одобрят проект бюджета, подготовленный ради Украины
18 июля 2025 / 17:59
Орбан: страны ЕС не одобрят проект бюджета, подготовленный ради Украины
© Владислав Ногай/ ТАСС

Страны Евросоюза не одобрят проект бюджета сообщества на 2028-2034 годы, поскольку он подготовлен Еврокомиссией только для того, чтобы принять Украину в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его мнению, у проекта семилетнего бюджета ЕС "только одна очевидная цель - принять Украину в Евросоюз и выделить для этого необходимое финансирование". "Этот бюджет разрушит Евросоюз", - указал Орбан, отметив, что государства Европы "не примут этот бюджет брюссельской бюрократии".

Он также обратил внимание, что, согласно подсчетам различных экспертных групп, не менее 20% средств, заложенных Еврокомиссией в проект этого бюджета, могут пойти на цели Украины, в том числе на финансирование процесса ее присоединения к сообществу. Документ составлен так, "будто она уже является членом ЕС", добавил он. 

Представляя 16 июля в Брюсселе проект семилетнего бюджета в размере €2 трлн, Еврокомиссия заявила, что Украине выделяется из него €100 млрд, то есть 5%. Однако, по словам главы венгерского правительства, "бюджет - это великая наука, и нужно уметь читать между строк".

На нынешнем этапе этот документ имеет "безнадежный вид", полагает он. Это бюджет союза, который не излучает оптимизма, а "испытывает трудности, суетится, впадает в стагнацию", заключил премьер.

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