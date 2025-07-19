Зеленский попросил у Макрона ракеты к системам ПВО и денег на производство дронов

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном попросил ракеты к системам ПВО SAMP/T и деньги на изготовление дронов.

"Очень содержательный часовой разговор с президентом Франции. Детально обсудили укрепление украинской ПВО, в частности поставки ракет для систем SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков", - указал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Зеленский сообщил, что Франция готова обучить дополнительное количество украинских пилотов для истребителей Mirage. "Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - написал он.