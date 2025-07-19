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Безопасность
Зеленский попросил у Макрона ракеты к системам ПВО и денег на производство дронов
18 июля 2025 / 18:15
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном попросил ракеты к системам ПВО SAMP/T и деньги на изготовление дронов.
"Очень содержательный часовой разговор с президентом Франции. Детально обсудили укрепление украинской ПВО, в частности поставки ракет для систем SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков", - указал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Зеленский сообщил, что Франция готова обучить дополнительное количество украинских пилотов для истребителей Mirage. "Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - написал он.
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