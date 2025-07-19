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Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине
18 июля 2025 / 19:50
Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине

Лидеры США, России и Китая могут провести трехсторонний саммит в Пекине в ходе мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в КНР.

По данным издания, на 3 сентября запланирован военный парад на площади Тяньаньмэнь, где должны присутствовать китайский и российский лидеры.

Между тем в прошлом месяце касаясь своего телефонного разговора с китайским лидером, Трамп в соцсети Truth написал: «В ходе разговора председатель Си любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью. Как президенты двух великих стран, мы оба с нетерпением ждём этого». Трамп добавил, что позднее сообщит о сроках и месте проведения встречи с лидером КНР.

Владимир Путин уже подтвердил свое участие в мероприятиях в Пекине в начале сентября. Его переговоры с Си Цзиньпином намечены на 2 сентября, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg сообщало, что Трамп может посетить КНР в октябре или ноябре. Визит может быть увязан с запланированным с 31 октября по 1 ноября саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, либо саммитом АСЕАН, который пройдет с 3 по 5 ноября.

Однако визита Трампа в Китай в рабочем графике американского президента пока нет, отметила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Между тем трехсторонний саммит может стать крупнейшим событием международной жизни. «Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности»,- цитирует The Times китайского политолога Цзинь Цаньжуна.

 

 

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