Юрий Кара будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище

Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков в беседе с ТАСС.

Кинорежиссер Юрий Кара скончался в ночь на четверг на 71-м году жизни. Смерть наступила в результате обширного инфаркта.

"Похороны пройдут во вторник, это будет 22 июля. Юрия Викторовича похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Церемония прощания с кинорежиссером состоится в Центральной клинической больнице №1 22 июля. "Ориентировочно с 11:00 мск", - уточнил Раков.