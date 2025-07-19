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Общество
Юрий Кара будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище
18 июля 2025 / 18:31
© Артем Геодакян/ ТАСС
Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков в беседе с ТАСС.
Кинорежиссер Юрий Кара скончался в ночь на четверг на 71-м году жизни. Смерть наступила в результате обширного инфаркта.
"Похороны пройдут во вторник, это будет 22 июля. Юрия Викторовича похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Церемония прощания с кинорежиссером состоится в Центральной клинической больнице №1 22 июля. "Ориентировочно с 11:00 мск", - уточнил Раков.
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