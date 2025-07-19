Nordwind начал продажу билетов на авиарейсы из Москвы в Пхеньян

Авиакомпания Nordwind запустила продажу билетов на рейсы между Москвой и столицей КНДР, сообщает ТАСС.

Как отмечается, первый рейс в Пхеньян намечен на 27 июля, начальная стоимость билетов составляет 44,6 тыс. рублей. Полет будет осуществлен на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER.

Время в пути займет немногим более восьми часов. Обратный рейс запланирован на 29 июля.

В начале месяца Росавиация выдала Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном. Перевозчик сможет выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю.

Позже в Минтрансе РФ уточнили, что после 27 июля рейсы будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновилось с 17 июня 2025 года после приостановки в 2020 году в связи с COVID-19, а с 19 июня восстановлено курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском.