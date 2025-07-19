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Безопасность
По заветами Гитлера и Гесса
Политолог Владимир Брутер анализирует новое соглашение между ФРГ и Великобританией
18 июля 2025 / 20:24
По заветами Гитлера и Гесса

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали соглашение, включающее, в том числе, обязательства по оказанию взаимной помощи в случае военного нападения, сообщают в четверг западные СМИ.

"Договор знаменует не только уже достигнутый прогресс, но и нашу общую историю", - цитирует слова Стармера агентство Bloomberg. "Это фундамент, который дает возможность двигаться дальше, решая общие проблемы и инвестируя в общие преимущества", - добавил он.

В канцелярии Стармера в четверг сообщили, что Берлин и Лондон в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше 2 тыс. км. В документе также затронуты вопросы нелегальной миграции, развития торговли и инфраструктуры.

Ожидается, что Германия возьмет на себя обязательство сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию, причем изменения в законодательстве должны быть приняты до конца года.

Кроме того, договор обеспечит безвизовый режим между Великобританией и Германией для школьных групп.

Как пишет в этой связи газета The New York Times (NYT), союзники Вашингтона в Европе создают "параллельные дипломатические и оборонные институты", готовясь к тому, что США больше не будут основным гарантом экономической и военной безопасности.

По мнению NYT, лидеры Великобритании, Франции и Германии отставили в сторону старые обиды. Они создают новые оборонные партнерства и вместе с опаской поглядывают на США, давнего союзника. Президент США Дональд Трамп за эти полгода устроил встряску трансатлантическому альянсу, насчитывающему десятки лет, пишет издание.

В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили Киев. Великобритания и Франция 10 июля договорились углубить сотрудничество в области ядерного сдерживания, допустив возможность скоординированных действий в этой области. Лондон и Берлин 17 июля подписали соглашение об экономическом и оборонном сотрудничестве. Как отмечает газета, сотрудничество этих трех стран теперь иногда называют "треугольным альянсом".

По словам собеседников NYT среди европейских официальных лиц, новые институты призваны дополнить существующие структуры, включая НАТО и Группу семи, а не заменить их. Однако НАТО - это "разросшаяся оборонная бюрократия", охватывающая 32 страны, среди которых есть некоторые разногласия. Чиновники в Берлине, Лондоне и Париже хотят создать менее крупную и более гибкую группу, чтобы реагировать "на сдвиг в отношениях" между Европой и США, пишет газета. В частных разговорах чиновники в Германии говорят, что "сейчас самой правильной стратегией будет увеличение военных расходов и более тесное сотрудничество с партнерами в Европе", отмечает издание.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «то, что хотели сделать Гесс и Гитлер, сбылось. Они стремились после Мюнхена подружится с Чемберленом, но пришлось ждать 90 лет.  Но здесь все одновременно проще и сложнее.  У них есть «реальный» враг в лице России и против «реального» врага в нашем лице они объединяются. А что касается Трампа, то эта фигура умолчания потому, что им неизвестно, что Трамп выкинет завтра. Какими будут военно-технические и военно-политические отношения между ними и Трампом, сохранится ли он длительное время или не сохранится, кто придет ему на смену, с какими идеями и, возможно, это будет, например, Вэнс, который будет еще большим изоляционистом – этого никто не знает.  Поэтому Мерц и Стармер, а это, замечу, с одной стороны, представитель крайне консервативных и национал-консервативных кругов, а с другой - очень либеральный британский политик, то есть антиподы, легко договариваются о таких сложных вещах, и это означает, что они одинаково видят свои перспективы.  А что касается их отношений с Трампом, то этот аспект остается в данной ситуации за скобками».  

По словам эксперта, «речь не идет о какой-то новой структуре безопасности. Скорее речь идет о военном сотрудничестве двух стран. И я не думаю, что кто-то присоединится именно к этому соглашению, но вполне вероятно, что кто-то будет заключать аналогичные двухсторонние соглашения. К тому же здесь есть такой момент, что Германия, Великобритания, и, пожалуй, Франция составляют доминирующую силу в Европе, а все остальные могут присоединяться, или не присоединятся. Это принципиального значения для реализации тех программ, о которых идет речь, иметь не будет. Они могут присоединяться уже к действующим соглашениям, о чем договорились  во время саммита НАТО, тратить 5% ВВП на оборону и покупать американское, германское или французское оружие. Что касается Франции, то у нее своя позиция по этим вопросам, и захочет она или нет, я думаю, это мы узнаем достаточно скоро, а все остальные никого особо не интересуют».             

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