Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за готовность и далее содействовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
"Путин поблагодарил президента Турции за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке", - сказано в сообщении.
Российский лидер также подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей.
"В частности, дана позитивная оценка состоявшегося 27 июня 2025 года заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указали в Кремле.
Вместе с тем Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем рассмотренным в ходе беседы вопросам.