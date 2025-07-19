Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за готовность и далее содействовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Путин поблагодарил президента Турции за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке", - сказано в сообщении.

Российский лидер также подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей.

"В частности, дана позитивная оценка состоявшегося 27 июня 2025 года заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указали в Кремле.

Вместе с тем Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем рассмотренным в ходе беседы вопросам.