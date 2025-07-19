ЕС полностью запретил финансовые транзакции в отношении Белоруссии

Европейский союз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Белоруссии до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

"Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из сообщения.

Вместе с тем применены санкции в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии. Отмечается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были инициированы в отношении РФ.