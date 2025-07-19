Мерц уверен, что Россия блефует, угрожая ответом на поставки ракет Украине

Киев вскоре получит дальнобойные системы, в том числе за счет промышленной кооперации. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц 17 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

"Конечно, мы подробно обсудили военную поддержку Украины. И речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о способности Украины лучше обороняться даже с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire", - сказал Мерц. "Украина вскоре получит дальнейшую масштабную поддержку в этом направлении. В том числе за счет промышленной кооперации, которую мы заключили с Украиной", - подчеркнул он, уточнив, что не будет раскрывать подробности.

"Однако в ближайшие недели и месяцы Украине будет оказана гораздо более существенная поддержка с помощью таких систем", - констатировал канцлер ФРГ. "Я очень надеюсь, что американское правительство совместно с Конгрессом США примет решения, которые Конгресс готовит уже несколько недель", - добавил Мерц, указав, что находится в тесном контакте с рядом сенаторов, которые это подготовили. "И мы очень надеемся, что это затем приведет к соответствующему решению американского правительства", - заключил канцлер ФРГ.

Ранее Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля.

Генерал-майор, который находился в Киеве в середине июля, подчеркнул, что состоялась "церемония подписания соглашения между представителями украинской промышленности и Минобороны Украины, финансируемого Германией". "Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом, и это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", - заявил Фройдинг в эфире телеканала ZDF.

В то же время он отметил, что Киеву "нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты". Германия, по его словам, готова обеспечить Украину такими системами вооружений.

Во время визита Владимир Зеленского в Берлин власти двух стран 28 мая подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. В середине июня министр обороны ФРГ Борис Писториус и Зеленский в Киеве подтвердили, что Германия и Украина намерены начать совместное производство боевых систем большой дальности. Среди таковых назывались беспилотники, крылатые ракеты.

1 июля газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия начала финансирование производства дальнобойных боевых систем для Украины. По ее данным, представители правительства ФРГ подписали с украинской стороной первый договор, согласно которому ФРГ возьмет на себя оплату изготовления более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый").

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов поясняет, что «по всей видимости, это будет совместное производство с использованием ноу-хау Германии и Украины с поставками комплектующих из Германии. Это не «Таурус», но по сути это будут дальнобойные ракеты. Одно такое совместное предприятие было создано в 2024 году, второе должно было быть создано в этом году. Поэтому тут справедливо возникает вопрос, сколько мы еще будем терпеть наличие таких совместных военных предприятиях на территории Украины. На каком предприятии будет производство таких ракет, о которых говорит Мерц, пока неизвестно, поэтому есть еще третья версия, что эти ракеты дальнего радиуса действия будут производиться на территории Германии, но для нас это все равно будет, откуда эти ракеты будут поставляться ВСУ. Мерц не уточнил, о каком производстве идет речь, пусть скажет, а Россия будет иметь это в виду, и какую из законных целей Россия будет уничтожать».

Эксперт подчеркнул, что «в таком случае Германия не сохранит контроль над наведением при запуске подобных ракет. Киевский режим тысячу раз это доказывал. Он может обещать все, что угодно, но под прикрытием своей пропаганды уверен, что он может делать все, что захочет. Поэтому соблюдать Украина ничего не будет, и понятны ее стратегические цели. Это не только объекты на территории России на расстоянии 1000-2000 км, но в первую очередь для киевского режима лакомая цель – Керченский мост, и об этом шла речь в марте прошлого года, когда такая информация обсуждалась. Поэтому угроза есть, она реальная и российская сторона на разных уровнях уже предупредила Германию: не важно, в каком виде изделие с участием германского производства попадет на вооружение ВСУ, Россия будет вынуждена в конечном итоге не только предупреждать, но и реагировать. До сих пор это было сдерживающим фактором, но не факт, что этот фактор будет сдерживать Мерца. И чем дальше, тем и Мерц, и Писториус, и Вадефуль и другие убеждены, что Россия блефует и никакого ответа не последует. Вот в этом весь риск».