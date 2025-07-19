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Цена платины на бирже Nymex впервые с 21 июля 2014 года превысила $1 500
18 июля 2025 / 19:38
Цена платины на бирже Nymex впервые с 21 июля 2014 года превысила $1 500
© Павел Смертин/ ТАСС

Цена фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) поднялась выше $1 500 за тройскую унцию впервые с 21 июля 2014 года.

По состоянию на 15:30 мск, стоимость платины составляла $1 502,9 за тройскую унцию (+1,44%). К 15:52 мск цена драгметалла ускорила рост и торговалась на уровне $1 504,3 за тройскую унцию (+1,54%), свидетельствуют данные площадки.

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