Мерц не рассчитывает на скорое членство Украины в Евросоюзе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц усомнился в скором присоединении Украины к Европейскому союзу, отметив, что оно в любом случае едва ли возможно до урегулирования конфликта.

"Наш главный приоритет - сделать все, чтобы эта война закончилась", - заявил он в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. "После этого мы обсудим восстановление Украины", - указал глава германского кабмина, предположив, что "это займет еще несколько лет". По его мнению, сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно. Но, пока она находится в состоянии конфликта, "конечно, едва ли возможно вступление", полагает Мерц.

Некоторое время назад Еврокомиссия (ЕК) включила в проект бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы статью в €100 млрд на поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этой связи подчеркнул, что страны сообщества не одобрят проект, так как у ЕК "есть только одна очевидная цель - принять Украину в Евросоюз и выделить для этого необходимое финансирование".