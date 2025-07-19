ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 77%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,6%. Опрос проводился с 7 по 13 июля среди 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,6% опрошенных (минус 0,2 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,7%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 48,8% респондентов (минус 0,9 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,3% участников опроса (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% сограждан (плюс 0,3 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,7%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,3%, КПРФ - 10,2%, ЛДПР - 11,1%, "Справедливой России - За правду" - 3,9%, "Новых людей" - 6,2%.