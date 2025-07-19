WP: Трамп полагает, что Украина должна перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленском высказал мнение, что Украина ничего не добьется в обороне и ей нужно перейти в наступление. Об этом информировала газета The Washington Post.

"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, отметив, что она должна перейти в наступление", - рассказал изданию неназванный украинских чиновник.

Американский лидер также поинтересовался, может ли Украина "бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия". Ранее об этой детали их общения писала газета The Financial Times.

Во вторник Белый дом выступил с утверждением, что Трамп не призывал Зеленского к нанесению новых ударов вглубь территории РФ, в том числе по Москве.