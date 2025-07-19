Урожай в Белоруссии необходимо убрать по принципу "умри, но сделай". Такую задачу поставил президент республики Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной кампании.

"По-военному все должно быть и у специалистов, и у промышленников, и у военных. План составили, хоть умри, но сделай. Ежедневно, не глядя ни на какую погоду", - отметил он на видео, которое разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Я в 25 раз повторю, почему я так серьезно отношусь к экономике. Если мы не хотим воевать, давайте будем "воевать" в мирном труде, убирая хлеб и так далее. Да, тяжело, да, сложно - а когда было легко", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем, по его словам, нынешняя уборочная кампания организована значительно лучше, чем в предыдущие годы. "Я не хочу распыляться по конкретным вопросам - вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой", - призвал Лукашенко.