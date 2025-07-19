The Times: Трамп может встретиться в Пекине с лидерами РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп может быть приглашен в Пекин в сентябре для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет британская газета The Times.

Как отмечается, серия торговых сделок между Вашингтоном и Пекином вынудила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении КНР, что породило предположения о возможном приглашении американского президента в китайскую столицу на военный парад по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в конце августа - начале сентября запланирован визит Путина в Китай, где он примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.

Военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам пройдет в Пекине 3 сентября.