Слуцкий: антироссийские санкции бумерангом загоняют Европу в энерготупик

Санкционные пакеты Европейского союза бумерангом бьют по Европе, загоняя страны сообщества в энерготупик. Соответствующую точку зрения высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя утверждение ЕС очередного санкционного пакета.

"Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России, количество которых приближается к 30 тысячам. Совершенно бесполезных. Применение новых санкций - дорога в никуда. Все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик. Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада", - указал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые рестрикции не вынудят РФ предать национальные интересы или отказаться от поставленных в рамках СВО целей по защите границ. "Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3%, а в Еврозоне всего на 0,7%", - констатировал лидер ЛДПР.

Вместе с тем он обратил внимание, что МИД России примет ответные меры на 18-й пакет санкций. Слуцкий также подчеркнул, что Берлин, Лондон и Париж руками "псевдоэлит" разрушают экономическое благополучие своих стран, заставляя граждан платить за войну на Украине.