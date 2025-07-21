Японская правящая коалиция: поражение за поражением

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) потерпела за последний год уже третье тяжелое поражение, которое грозит стране затяжным политическим кризисом. В ходе состоявшихся 20 июля выборов в верхнюю палату японского парламента ЛДПЯ вместе со своим младшим партнером по коалиции партией «Комэйто» утратила большинство, повторив аналогичный провал на выборах в нижнюю палату, а также неудачу на выборах в городскую ассамблею Токио в прошлом месяце.

О переходе власти к оппозиции, в которой 8 партий, речи не идет. Она слишком раздроблена и разнородна. ЛДПЯ попытается руководить страной в рамках коалиции меньшинства. Однако процесс принятия политических решений, который шел «как по маслу» в эпоху доминирования ЛДПЯ, будет теперь сопряжен с длительным и болезненным торгом с оппозицией, постоянной угрозой внесения вотума недоверия правительству, а также внутренней борьбой в верхушке ЛДПЯ, которая должна реагировать на нынешний провал.

Ситуация обостряется тем, что на фоне ухудшения экономического положения населения заметную популярность получают партии, выступающие с популистских националистических позиций. С другой стороны, Япония ведет почти безнадежные переговоры с администрацией Трампа относительно введения огромных тарифов на экспорт в США. Даже частичная реализация Трампом своих угроз в этой сфере поставит экономику Японии на грань рецессии, которая лишь обострит социальные проблемы и политическую ситуацию в стране.

По итогам выборов ЛДПЯ вместе с партнером по коалиции завоевали менее 50 мест, которых недостаточно для контроля за верхней палатой парламента. Кроме того, выборы показали, что тренд на падение популярности коалиции усиливается. Число голосующих за ЛДПЯ за последние 3 года сократилось почти вдвое, подсчитала газета «Асахи»

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в канун выборов публично обещал сохранение большинства на этом минимальном уровне, хотя он априори означал утрату части мандатов. Теперь же встает вопрос о его политической ответственности. Однако он уже заявил, что в отставку не собирается, но это достаточно формальный жест, поскольку столь серьезные вопросы решаются коллективным руководством ЛДПЯ, которую он возглавляет, исходя из политической целесообразности. С одной стороны, положено, чтобы партия признала свои ошибки и назначила ответственного. С другой стороны, желающих занять место премьера и поставить на кон свою политическую карьеру в столь сложный период, в партии нет.

Поэтому можно ожидать, что Исиба останется на своем посту по крайней мере до разрешения торгового кризиса в японо-американских отношениях. Дабы потом на него можно было списать все проблемы. Но скорее всего премьеру придется провести серьезные кадровые перестановки в правительстве как символ работы над ошибками. Однако сейчас у оппозиции есть юридическая возможность поставить вопрос о недоверии правительству и провести его через парламент. Захочет ли она усугублять сейчас кризис власти, неясно. Пока ее лидеры отделываются лишь расплывчатыми заявлениями. Лидер основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода считает, что если Исиба решит остаться на посту премьера, то он должен объяснить свое решение.

Однако в любом случае Исиба после сегодняшнего проигрыша уже не хозяин собственной политической судьбы. Другое дело, что его отставка, равно как и смена кабинета не решит ни одной из проблем, стоящих перед Японией.

Социальная сфера испытывает большие перегрузки из-за инфляции и роста цен, прежде всего на продовольственные товары. Основной продукт питания – рис – вырос в цене за год на 100 процентов, а экстренные меры правительства лишь сбили потребительскую панику. При этом правительству не удается (и, по-видимому, не удастся) повысить минимальную заработную плату, что обещал еще предшественник и однопартиец нынешнего премьера Фумио Кисида. Накануне выборов Исиба предложил раздать по 130 долл. каждому японцу, а малообеспеченным еще больше. Однако оппозиция предлагает более радикальную меру – отмену 10-процентного налога на продажу, что нравится избирателям значительно больше. Но правительство не готово к таким радикальным мерам в условиях, когда госдолг уже превышает 200 процентов ВВП. Да и в целом, социально-экономический курс страны выглядит весьма туманным.

На фоне социальной напряженности в стране активизировались националисты. Раньше это были шумные, но весьма малочисленные маргиналы, радикализм которых ассоциировался с криминалом и отпугивал обывателя. Но в последние несколько лет рядом с ними стали вполне цивильные молодые политики, выступающие против издержек глобализации, навязывания японцам извне всякого рода инклюзивности, и защиты национальных интересов и традиционных ценностей во всех сферах. По сути, это японский вариант французского «Народного фронта», «Альтернативы для Германии» и других правоконсервативных партий Европы. Японский побратим этих движений - партия «Сансэйто» с характерным лозунгом «Япония прежде всего» неплохо выступила уже на недавних выборах в городскую Ассамблею Токио. А на нынешних выборах просто прогремела. 12 завоеванных ей мандатов выглядят скромно, однако ее влияние на правительство оказалось более чем ощутимым.

Впервые в публичную дискуссию ими был вброшен вопрос о мигрантах и иностранных рабочих. Речь шла и о культурных различиях, раздражающих японцев, и о экономических проблемах, вроде расходов бюджета на соцстрахование иностранцев, и конечно, о криминогенности мигрантов. И тема, как, впрочем, в Европе и США, что называется «зашла», да так хорошо, что накануне выборов правительство вынуждено было срочно создать рабочий штаб по вопросам мигрантов, а также вводить ужесточения правил выдачи водительских прав иностранцам и прочих формальностей.

Примечательно, что из-за обвинений в ксенофобии со стороны мейнстримовских СМИ Японии, сочувствующих глобализации, «Сансэйто» эти темы успешно запустила через соцсети и видеосервисы, что также стало неприятной неожиданностью для японского истеблишмента, отлично умеющего инкорпорировать независимые медиа в свои политические проекты.

Теперь же ЛДПЯ сталкивается с новой реальностью, когда крайне националистическая оппозиция, довольно энергичная, обладающая собственным аппаратом агитации и все более популярная, в шаге от обретения золотой акции в парламенте, дающей возможность влиять на ключевые политические решения.

Правда, за свою 70-летнюю историю ЛДПЯ сталкивалась с различными кризисами и в экономике, и во внутренней политике. Беда, что теперь проблемы ждут ее и на внешнем контуре.

1 августа Трамп обещал поднять пошлины на японские автомобили до 27,5%, а также ввести аналогичные тарифы на стальной прокат и алюминий. Для японских экспортеров, которые в общем-то кормят страну, это неподъемная цифра. Трамп же публично подарил главному переговорщику из Токио красную кепку с надписью «Сделаем Америку опять великой», а все 8 раундов переговоров, которые провели японцы с представителями вашингтонской администрации, ни к чему не привели. «Что за дурацкая манера ведения дел», - под камеру негодует глава Торгово-промышленной палаты Японии. А риторические восклицания типа «И это наш главный союзник?» стали в Токио уже банальностью. Но методов против Дональда Трампа у ЛДПЯ, похоже, нет.