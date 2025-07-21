Израиль подбирается к хуситам

Юрий Веселов, военный обозреватель

По сообщению американского информационного агентства «The Wall Street Journal», источники в сфере безопасности и представители Центрального Командования ВС США на Ближнем Востоке докладывают об активизации попыток Ирана возобновить военные поставки своим союзникам и ополченцам после серии неудач в Ливане и Сирии, а также воздушных ударов по Северному Йемену.

На этой неделе йеменские силовики Южного Йемена задержали в Аравийском море судно с крупной партией оружия и военного имущества, которое следовало в Красное море к берегам Северного Йемена. По заявлению южнойеменских представителей безопасности, на борту транспорта под прикрытием ящиков с кондиционерами были спрятаны современные крылатые, зенитные и противокорабельные ракеты, боевые заряды и двигатели для беспилотных летательных аппаратов общим весом до 750 тонн.

Были также обнаружены паспорта на изделия и инструкции по эксплуатации на персидском языке. О составе и национальной принадлежности судна не сообщается, но известно, что груз предназначался для северо-йеменской группировки «Ансар Алла» (хуситы).

Ближневосточные военные аналитики предполагают, что операция по захвату морского транспорта была разработана израильской разведкой при содействии ЦРУ, а исполнение ее возложено на силы безопасности Южного Йемена. Следует подчеркнуть, что между Северным и Южным Йеменом существует соглашение о перемирии, но южане на международной арене признаны законными властями всего государства. Участие Адена в специальной операции означает установление специфических партнерских отношений с израильтянами. Что касается США, то это государство с самого начала межйеменского вооруженного конфликта выступало верным союзником южан и выступило инициатором создания коалиции в составе арабских и других стран.

По сообщениям американской и ближневосточной прессы, Иран в последнее время совершал несколько неудачных попыток возобновить поставки оружия и военного имущества уцелевшим шиитским милициям в Сирии и Ливане. Новые сирийские власти осуществили успешный перехват контрабанды из соседнего Ирака, усилили охрану границы с ним и Ливаном. В этом влпросе между службами безопасности обеих стран уже налажено сотрудничество и тесное взаимодействие.

Вместе с тем перспектива установления сотрудничества между специальными службами Израиля и силами безопасности Южного Йемена направлена не только на перехват иранских морских поставок хуситам Северного Йемена, но в главном – на широкое агентурное проникновение в «Ансар Алла». Как только израильтяне приступят к физическому устранению руководителей данной группировки, можно утверждать, что данную задачу по проникновению в руководящие структуры северян они выполнили. В этом случае развитие ситуации пойдет по образу и подобию событий в Сирии и Ливане.

Если так, то иранцы вряд смогут спасти своих союзников-хуситов от поражения.