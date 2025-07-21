Германия: милитаризация ради реванша?

Павел Александров, международный обозреватель

Филологам-германистам хорошо известны рассуждения о том, возможно ли применение русского определения «бесшабашный» к немецкому менталитету, то есть существует ли ситуация, когда про выходца из германских земель можно было бы сказать, что перед нами «бесшабашный немец». На первый взгляд, весьма затруднительно.

В представлении россиян среднестатистический немец скорее попадет под определение дисциплинированный, педантичный или сдержанный, но, конечно, его можно представить и умным, веселым или даже забавным. Впрочем, история не позволяет нам забывать, что немцы вполне могут быть коварными, жестокими и даже бесчеловечными. Если уйти из филологии и обратиться к актуальной политике, то выяснится, что «бесшабашным немцем» вполне можно назвать нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Председатель ХДС и глава действующего кабинета министров страны, собранного из представителей правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, находится на вершинах власти всего лишь примерно 2,5 месяца, но уже проявил себя как человек, готовый развязать Третью Мировую войну, подвергнув смертельной опасности, в первую очередь, население самой Германии. Если имя Ангелы Меркель частенько сопровождал эпитет «мудрая», а непосредственного предшественника Мерца экс-канцлера Олафа Шольца – «осмотрительный и осторожный», то внешнеполитические шаги Фридриха Мерца очень похожи на бесшабашность, хотя, быть может, вполне продуманную. В том случае, если внутри этого сына и внука убежденных нацистов давно зреет жажда реванша за поражение гитлеровской Германии во Второй Мировой войне.

А как иначе расценивать его первоначальный ультиматум Владимиру Путину по Украине, от которого, впрочем, Мерц потом поспешно отказался, и нынешние его заявления об отсутствии необходимости вести с Россией дипломатические переговоры, а также объявленное им стремление ФРГ, создать самую сильную в Европе армию и иметь доступ к ядерному оружию Франции и Великобритании. Мерц, видимо, полагает, что доступ ВВС Бундесвера и к американским атомным бомбам, размещенным в хранилищах на территории ФРГ, вполне реален – дело лишь времени.

Нужно признать, что изменение в Конституции страны, приведшее практически к отмене т.н. «долгового тормоза» и позволяющее теперь осуществлять за счет заемных средств безудержную милитаризацию страны, которое правящая коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами продавили при помощи партии «зеленых» в Бундестаге, стало серьезным успехом Мерца и его приспешников. Однако это не означает, что в парламенте и в стране в целом не осталось сил, для которых начатая нынешним кабинетом гонка вооружений, а также безоглядная военная поддержка киевского режима являются приемлемыми опциями. В первую очередь, это касается крупнейшей оппозиционной парламентской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и таких влиятельных, но не сумевших на минувших выборах попасть в Бундестаг Левой партии и «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ).

Согласно актуальному исследованию социологической службы YouGov, по сравнению с предыдущим месяцем отрыв ХДС/ХСС от АдГ в рейтинге одобрения населением ФРГ сократился практически до минимума. Так, если бы выборы в Бундестаг состоялись в минувшее воскресенье, то блок ХДС/ХСС поддержало бы 27% бюргеров (минус 1%), а АДГ – 25% (плюс 2%). Для сравнения: социал-демократы – партнер по правящей коалиции – сохранили бы свои неубедительные 14%. Партия «зеленых» и Левая партия показали бы практически одинаковые результаты: соответственно 11% (минус 1%) и 10% (плюс 2%). Показатели ССВ предположительно 5%, а свободных демократов (СвДП) – примерно 3%.

Социологи отмечают, что по прошествии десяти недель после начала работы нового кабинета министров под руководством Фридриха Мерца большинство немцев недовольны его деятельностью. Примерно 65% респондентов указали, что они «очень или скорее недовольны», что на 10% больше, чем в июне. «Очень или скорее довольны» нынешним правительством 29% опрошенных. Этот показатель ниже оценок предыдущего правительства Олафа Шольца, полученных им за тот же срок нахождения у власти. Ну, а что может особенно ударить по самолюбию нынешнего воинственного канцлера, так то, что лично его работу «хорошей» назвали только 32% немцев, а 59% оценили ее как «плохую».

Похоже, бюргеров – на фоне продолжающейся в стране экономической рецессии и отсутствия каких-либо перспектив увеличения количества рабочих мест и социальных выплат – совсем не радует активность Фридриха Мерца типа его посещения на минувшей неделе Великобритании, где с премьер-министром Киром Стармером и большой помпой они подписали первый за всё послевоенное время Договор о дружбе и взаимопомощи между своими странами. По словам Мерца, этот договор должен обеспечить «свободу и благосостояние обоих государств», передает немецкое информагентство DPA. По данным газеты Politico, которую цитирует ТАСС, заключенное Берлином и Лондоном соглашение включает и пункт о взаимопомощи при возникновении внешней угрозы.

Немцев уже давно и регулярно убеждают в том, что в мире существует только одна конкретная внешняя угроза – это Россия. Чтобы ей противостоять, Германии и всему Западу нужно больше вооружений для себя и… для Украины, причем оружия дальнобойного, чтобы наносить удары вглубь России. Об этом открыто говорят немецкие генералы. Кстати, они же не стесняются заявлять и о готовности убивать русских. Правда, произносят это с оговоркой, что мол «если русские нападут на Европу». Ну, а в том, что это обязательно вот-вот случится, все русофобские СМИ буднично твердят здесь, не переставая. Кстати, идею восстановления в этой связи в ФРГ всеобщей воинской повинности уже громогласно поддержал и президент страны социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Крайне редко на фоне всего это антироссийского психоза раздаются голоса, напоминающие о варварских бомбардировках немецким Люфтваффе английского Ковентри и англо-американскими армадами жилых кварталов Дрездена и Гамбурга. Однако, например, лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт, все-таки, заявила, что финансирование Германией производства дальнобойных систем вооружений, которые Украина сможет использовать для нанесения ударов по территории РФ, является новым уровнем эскалации и следующим шагом к большой европейской войне. Политик считает, что такая политика Германии «приближает нас к горячей войне с Россией».

Эта женщина понимает, куда канцлер Мерц втягивает свою страну, а он сам, похоже, даже не задумывается, какой страшный, разрушительный для Германии будет ответ России. Куда же подевалась вроде бы типичная для немцев рациональность и расчетливость? Сменилась на бесшабашность или даже скорее на безбашенность? В этом случае канцлеру можно только посоветовать посмотреть исторические фотографии на тему «Берлин в мае 1945 года». Пока не поздно.