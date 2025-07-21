Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Китай с целью защиты прав национальных компаний ответит на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами. Соответствующее сообщение распространило Министерство коммерции КНР.

"Китай требует, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки. КНР примет необходимые меры, мы намерены решительно отстаивать законные права и интересы китайских компаний", - следует из сообщения, размещенного на сайте торгового ведомства.

Отмечается, что ограничительные меры ЕС "противоречат духу взаимопонимания", достигнутого на высшем уровне, и "оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения между КНР и ЕС". Согласно комментарию, Пекин уже не раз делал представления европейской стороне ввиду подобных односторонних мер Брюсселя.

"Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. КНР последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.

Совет ЕС на прошлой неделе объявил о применении 18-го пакета санкций против России, в который вошли четыре китайские компании.