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Политика
Баку, «давай до свидания»?
Бакинский режим теряет в отношениях с Россией последние остатки конструктива
21 июля 2025 / 12:03
Баку, «давай до свидания»?
Осмотр территории Белого города в Баку, август 2024. http://www.kremlin.ru

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

За достаточно короткий период Азербайджан проделал путь из условно дружественных государств в дружественные с огромной долей условности, а теперь и в открыто недружественные, если не враждебные. Собственно, эта эволюция прошла довольно давно, просто сейчас ее уже совсем нельзя не замечать.

Громкий звонок, переходящий в набат, прозвучал еще в конце 2024-го года, когда алиевский режим устроил международный скандал из-за гибели самолета азербайджанских авиалиний, совершавшего рейс «Баку-Грозный». Возможной причиной этого трагического инцидента стала работа российских РЭБ и ПВО, реагировавших на активность украинских беспилотников. Несмотря на то, что Украина тем самым тоже оказалась причастной трагедии и на то, что Россия в 2020 и 2023 замяла случаи гибели наших военных от рук азербайджанцев, Алиев не предъявил никаких претензий Зеленскому, а в российский адрес довольно долго изливал обвинения и устраивал показательные акты вроде привлечения международных структур к расследованию.

Потом было еще несколько вспышек недружественных действий Баку, а настоящий прорыв (негативный) случилось после задержания силовиками на Урале несколько  российских граждан азербайджанского происхождения, обвиняемых в тяжелых преступлениях, в частности, убийстве. В ходе задержания и следственных действий двое из этих граждан, братья Сафаровы, к сожалению, скончались. Алиевский режим устроил настоящую вакханалию на информационном и пропагандистском уровне, официальные СМИ обвиняли Россию в геноциде азербайджанского народа (это не преувеличение!), агрессивном империализме, оскорбляли российского президента. Был совершен налет на офис информагентства Sputnik Азербайджан с задержанием его сотрудников, также еще ряд российских граждан были задержаны, жестоко избиты и показательно унижены на камеру.

Тела Сафаровых были переданы Азербайджану и им устроили грандиозные похороны с возвеличиванием до уровня национальных героев и мучеников. Интересно, что покойные являются близкими родственника офицера Рамиля Сафарова, убившего спящего армянского коллегу на международных курсах  в Венгрии в 2004 году. Убийцу приговорили к пожизненному заключению, но в 2012 году отдали на Родину под клятвенное обещание, что он продолжит оставаться там за решеткой. По прибытию в Баку Сафарова немедленно помиловали, повысили в звании и вообще встретили как национального героя.

На некоторое время напряженность вроде как снизилась, а российская дипломатия предпочла публично оценить происходящее как провокацию внешних сил, не связанную с волей высшего азербайджанского руководства. Но Алиеву быстро наскучило давать повод для странных мыслей, что вся его государственная система настроена антироссийски, а лично он нет.  19 июля на встрече III Шушинского Глобального медиафорума, проходящего в оккупированном карабахском Степанакерте, Ильхам Гейдарович отвечал на вопрос украинского журналиста Гордона (признан в РФ экстремистом). Суть вопроса была следующей: «Что Вы, как лидер победившей нации, могли бы посоветовать Украине и украинцам?». Суть ответа: «никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы».  Кроме того, Алиев на форуме подтвердил подготовку иска против России в международные инстанции на тему декабрьского крушения самолета.

Азербайджанские СМИ захлебнулись от восторга, комментируя выступление своего президента и не скрывая, что имел место не просто ситуативный ответ на журналистский вопрос, а целенаправленная антироссийская декларация. Так, издание «Minval» написало: «Россия больше не субъект урегулирования. И именно поэтому этот форум в Ханкенди  [азербайджанское название Степанакерта] можно рассматривать как акт стратегического институционального освобождения — от постимперской опеки и от иллюзий… Азербайджан выиграл войну — и теперь, нравится это кому-то или нет, диктует правила на Южном Кавказе. А Россия больше не игрок, не арбитр и не ориентир. Сегодня она в регионе — никто. И звать её никак».

Но это был не последний антироссийский жест Алиева на форуме. Украинская журналистка Елена Курбанова подарила ему набор шевронов подразделений ВСУ, в  том числе нацбатов. В частности, там был шеврон 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ,  созданной из ветеранов подразделения «Азов» (запрещено в РФ). Алиев поблагодарил Курбанову и напутствовал «продолжать так же». Интересно, что диалог дарительницы и одариваемого прошел на русском языке.

Конечно, роль третьих региональных и внерегиональных держав и элит в резком наращивании азербайджанской русофобии несомненна. Но также несомненно, что сам Азербайджан и лично Алиев после карабахской победы почувствовали себя небожителями, не только ценным союзником иных могучих держав, но и самостоятельной как минимум региональной державы. Поэтому в отношениях с Россией, есть такое ощущение, Баку уже на полшага опережает подталкивания и подзуживания Анкары, Лондона, Тель-Авива кого бы то ни было. Одновременно, идя на предельное обострение, если не разрыв политических связей с России, бакинский режим хочет в одностороннем порядке сохранять элитные, диаспоральные и экономические рычаги давления на нашу страну.

Такого рода поведение явно беспокоит не только российских лиц, принимающих решения, но и Тегеран, давно рассматривающий Азербайджан и его увеличившуюся мускулатуру как фактор региональной нестабильности, переходящий в прямую угрозу, тем более стратегическое партнерство Баку и Тель-Авива ни для кого не секрет. Вероятно, азербайджанская тема была одной из главных на встрече российского президента со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани.

И в целом есть ощущение, что Ильхам Гейдарович, как сказано в известной мейхане, стал «резковат, давай до свидания».

 

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