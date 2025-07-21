Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 12:47
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
Разведкомплекс "Пенициллин" позволяет за секунды наносить ответный удар Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Москва
21 июля 2025 / 12:47
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине
Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине
18 июля 2025 / 19:50
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Разведкомплекс "Пенициллин" позволяет за секунды наносить ответный удар
21 июля 2025 / 19:38
Разведкомплекс "Пенициллин" позволяет за секунды наносить ответный удар
© Виктор Бодров/ ТАСС

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" позволяет наносить ответный удар за секунды. Об этом со ссылкой на Ростех сообщает ТАСС.

"Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин", разработанный холдингом "Росэл", помогает российским бойцам эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне специальной военной операции (СВО). С его помощью военнослужащие за секунды выявляют огневые позиции противника и выдают своей артиллерии целеуказания для ответного огня. Так, у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Пенициллин" - комплекс нового поколения, который совмещает сейсмическую, тепловую и визуальную информацию. "Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий - от минометов до тяжелых гаубиц. При этом дальность обнаружения впечатляет", - указали в госкорпорации.

Вместе с тем в Ростехе отметили, что комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. "Время развертывания - минимальное для такой сложной системы. Одно из его важнейших преимуществ - техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Также его невозможно подавить системами РЭБ", - следует из сообщения. 

Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине
Times: Путин, Трамп и Си могут провести саммит в Пекине
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
19:38
Разведкомплекс "Пенициллин" позволяет за секунды наносить ответный удар
10:55
Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
10:19
Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
21:52
Слуцкий: антироссийские санкции бумерангом загоняют Европу в энерготупик
21:30
The Times: Трамп может встретиться в Пекине с лидерами РФ и КНР
21:08
Лукашенко поставил задачу по уборке урожая словами "умри, но сделай"
20:48
WP: Трамп полагает, что Украина должна перейти в наступление
20:28
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 77%
20:05
Мерц не рассчитывает на скорое членство Украины в Евросоюзе
19:38
Цена платины на бирже Nymex впервые с 21 июля 2014 года превысила $1 500
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения