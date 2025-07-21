Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" позволяет наносить ответный удар за секунды. Об этом со ссылкой на Ростех сообщает ТАСС.

"Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин", разработанный холдингом "Росэл", помогает российским бойцам эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне специальной военной операции (СВО). С его помощью военнослужащие за секунды выявляют огневые позиции противника и выдают своей артиллерии целеуказания для ответного огня. Так, у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Пенициллин" - комплекс нового поколения, который совмещает сейсмическую, тепловую и визуальную информацию. "Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий - от минометов до тяжелых гаубиц. При этом дальность обнаружения впечатляет", - указали в госкорпорации.

Вместе с тем в Ростехе отметили, что комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. "Время развертывания - минимальное для такой сложной системы. Одно из его важнейших преимуществ - техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Также его невозможно подавить системами РЭБ", - следует из сообщения.