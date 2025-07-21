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Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
21 июля 2025 / 10:55
Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
© Софья Сандурская/ ТАСС

Формирование международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке будет способствовать привлечению новых иностранных инвесторов и развитию российских регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в ходе рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Ему продемонстрировали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Вместе с тем глава Минвостокразвития Алексей Чекунков информировал премьера о планах создания МТОР на Дальнем Востоке.

"Россия никогда не закрывалась от иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть, с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке в целом. И я думаю, что это будет очень помогать развивать, в том числе наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит Россия", - отметил глава кабмина. Он попросил Чекункова подготовить инициативы по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.

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